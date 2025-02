Salzwedel. - Seit dem 1. November 2024 ist das neue Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft. Es erleichtert transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen die Änderung ihres Geschlechtseintrags und ihrer Vornamen. In Salzwedel wurden seit November bereits acht Anmeldungen nach dem neuen Gesetz registriert, wie Stadtsprecher Andreas Köhler auf Nachfrage mitteilt. Die Frage, in welches Geschlecht am häufigsten gewechselt wurde und wie alt die Antragsteller waren, die das Geschlecht wechseln wollten, beantwortete Köhler nicht.

