Frauenprotest gegen Gewalt in Salzwedel

„Nein gegen Gewalt an Frauen“

Mit Informationstafeln, orangefarbenen Kampagnenregenschirmen und einer am Rathausturm um 10 Uhr gehissten Fahne machten Vertreterinnen des Salzwedeler Arbeitskreises „Gemeinsam gegen Gewalt“ am Vormittag des 24. November anlässlich des für den Folgetag anberaumten internationalen Aktionstages „Nein gegen Gewalt an Frauen“ öffentlich auf das Problem aufmerksam.

Hoher Bedarf an Plätzen und Beratung im Frauenhaus

Vor Ort suchten Vertreterinnen des Vereins Frauen- und Kinderhaus Salzwedel sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Marita Runge, das Gespräch mit Passanten. „Der Bedarf an Plätzen und Beratung im Frauenhaus ist anhaltend hoch“, informierte Frauenhaus-Leiterin Liane Kretschmer.

Präzise Zahlen zu Gewalt gegen Frauen in und um Salzwedel konnte sie nicht nennen. Jedoch seien deutsche Frauen ebenso häufig betroffen, wie Migrantinnen. #StellDichNichtSoAn ist der Slogan der diesjährigen Kampagne, der anprangert, dass sexualisierte Gewalt immer noch sehr verbreitet ist.