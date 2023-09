Salzwedel (vs) - Am letzten Septemberwochenende steht in Salzwedel die nächste große Party an: Der Nysmarkt. Mit Kirmes, Kreativmarkt, einer Straße der Wirtschaft und Livemusik verspricht er erneut zu einem Highlight des Jahres für die Hansestädter zu werden. Jost Fischer, Vorsitzender der Salzwedeler Werbegemeinschaft hat nun neue Infos zum Ablauf der Veranstaltung mitgeteilt.

Freikarten für Fahrgeschäfte

So wird der Mitarbeiterparkplatz hinter dem Bürgercenter zur Kirmes – am 29. September werden die Schausteller dort um 18.30 Uhr, gleich nach dem Laternenumzug, ihre Karusselle und Buden eröffnen. Nach den Eröffnungsansprachen wird Jost Fischer an diesem Abend Freikarten für nahezu alle Fahrgeschäfte an die Kinder verteilen.Die offizielle Eröffnung des Nysmarktes folgt dann am Sonnabend, den 30. September um 10 Uhr auf der Bühne am Rathausturmplatz. Im Beisein von Stadträten, Stadtwache sowie Vertretern von Verwaltung und Wirtschaft wird Bürgermeister Olaf Meining das erste Fass Bier anstechen, aus dem es im Anschluss Freibier für alle gibt, bis das Fass leer ist.

Verzicht auf Höhenfeuerwerk

Wenn der erste Bierdurst auf diese Weise gelöscht ist, starten Olaf Meining, Jost Fischer und ein Vertreter der Sparkasse zu einem Rundgang über den Nysmarkt. Das zunächst angekündigte Höhenfeuerwerk als Hauptattraktion der Veranstaltung wird es Fischer zufolge nun doch nicht geben. „Wir hätten das unfair gefunden, wenn wir das machen, während es für die Bürger an Silvester verboten ist“, so Fischer. Als Ersatz für das Feuerwerk sei es gelungen, einen zusätzlichen musikalischen Höhepunkt zu bieten: Die beste ABBA-Revivalband werde auftreten. Der genaue Zeitpunkt dafür, solle noch mitgeteilt werden.