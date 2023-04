Schauspieler hauchen im Freilichtmuseum Diesdorf dem Dorfleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts neues Leben ein. Ausstellung entführt in die Bekleidungshistorie .

Museumsschmied Holger Schwerin (Mitte) arbeitete im Freilichtmuseum gestern an Esse und Amboss. Auf junge wie alte Besucher übt das traditionelle Schmiedehandwerk immer wieder eine große Faszination aus.

Diesdorf - Es müssen nicht immer Historienfilme, Romane oder Mittelaltermärkte sein. In die Geschichte eintauchen und sie so hautnah miterleben, als wäre man zurückversetzt in vergangene Zeiten, das geht auch im Freilichtmuseum Diesdorf.