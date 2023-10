Freiwilligenaktion am Grünen Band stieß auf gute Resonanz. Arbeiten an den Brietzer Teichen sind trotz Dauerregens erfolgreich gelaufen.

Martin Schulz (vorn), Frieder Oswald (links) und Olaf Olejnik, Mitarbeiter BUND, packten beom Arbeitseinsatz kräftig mit an.

Brietz. - Die Brietzer Teiche sind ein ökologisches Kleinod am Grünen Band und haben sich zu einem wichtigen Brutplatz für seltene Vogelarten, wie Kiebitz, Regenpfeifer oder Kranich entwickelt. Die künstlich angelegten Brutinseln, angrenzende Wiesen und Feuchtgebiete bedürfen allerdings einer regelmäßigen Pflege. Deshalb hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), dem die Flächen gehören, erstmals seit einigen Jahren zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen.

Die Organisatoren waren von der Resonanz positiv überrascht, wie Marco Heide erklärt, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Projekt „Besucherlenkung am Grünen Band in der Altmark“ zuständig ist. Mit den BUND-Mitarbeitern waren 15 Leute am Sonnabend bei den Arbeiten aktiv. Trotz des Dauerregens ist auch einiges geschafft worden, wie er berichtet.

So wurde ein Zaun um die Wiese mit den Wildkräutern gezogen, um sie vor dem Verbiss von Wildtieren zu schützen. Sogar Wildschweine haben sich die Kräuter schmecken lassen. Sie können beim Wühlen größere Schäden anrichten, deshalb ist das Areal mit den angepflanzten Kräutern und Blumen eingezäunt worden, berichtet Heide. Um sie am Grünen Band zu vermehren, werden Samen von natürlich dort wachsenden Pflanzen genommen, Setzlinge gezogen, die nun im Herbst gepflanzt werden, damit sie sich im Frühjahr kräftig entwickeln können. Rund 50 Meter Zaun wurden am Sonnabend aufgestellt.

Des Weiteren galt es Wildrosenhecken und anderes Gehölz zu stutzen und zurückzuschneiden. Die Wildrosen sollen dabei mit ihren Dornen eine natürliche Umzäunung bilden, die von größeren Tieren nicht durchbrochen werden kann. Deshalb halfen die Teilnehmer beim Arbeitseinsatz ein bisschen nach und verbanden Ranken, damit die Hecke dichter wird. Von den verschiedenen Wildrosenarten, die dort wachsen, wurden ebenfalls Samen abgenommen, um diese nachziehen zu können, berichtet Heide. Zudem erfolgten Mahdarbeiten mit der Mähraupe.

Die Brutinseln sollten eigentlich an dem Tag von Bewuchs befreit werden, damit sie von Kiebitzen oder auch Regenpfeifern für die Brut und die Aufzucht ihrer Jungvögel angenommen werden. „Das haben wir leider nicht mehr geschafft, wollen es aber demnächst noch umsetzen“, erklärt der Pressesprecher. Nach getaner Arbeit gab es für alle Helfer einen Mittagsimbiss.

Arbeiten zur Besucherlenkung auf dem Gelände hatte es bereits nach Abschluss der Brutsaison gegeben. Es wurden weitere 230 Metern Geländer installiert, im Frühjahr waren bereits 600 Meter erfolgreich fertiggestellt worden. Die neuen Geländer erleichtern die Orientierung der Besucher und bieten an Uferbereichen zusätzliche Sicherheit.

Das Projekt läuft noch bis Juni 2025. Das Hauptziel besteht darin, sowohl die Ökologie, einschließlich der Brietzer Teiche und Salzwiesen bei Hoyersburg, zu stärken, als auch den Tourismus zu fördern.