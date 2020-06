Angebote für Kinder und Jugendliche beginnen in Salzwedel, wieder an Fahrt zu gewinnen.

Salzwedel l „Ich bin total aufgeregt“, sagt Heike Krieshammer. Letztere ist die Leiterin des Schülerfreizeitzentrums, das die Arbeiterwohlfahrt in Nachbarschaft zur Comeniusschule in Salzwedel unterhält. Vor dem Ausbruch des Coronavirus‘ war die Einrichtung eine beliebte Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sowohl die Freizeitmöglichkeiten als auch die Unterstützung der Mitarbeiter bei der Bewältigung von großen und kleinen Alltagssorgen genutzt hatten. Mit der zunehmenden Beschränkung des öffentlichen Lebens hatte „das große Schweigen“ auch in den Räumen des Schülerfreizeitzentrums an der Neutorstraße Einzug gehalten.

„Damit ist es nun vorbei“, freut sich Krieshammer. Pünktlich um 12 Uhr mittags öffneten sich am Montag, 8. Juni, die Tore der Einrichtung für große und kleine Besucher. Vorangegangen waren umfangreiche Abstimmungen mit Mitarbeitern von Ordnungs- und Gesundheitsamt. Es galt, ein Hygienekonzept zu erstellen, das einerseits den Anforderungen der aktuellen Eindämmungsverordnung entspricht und andererseits den Raum lässt für attraktive Freizeitangebote und die Betreuung der jugendlichen Besucher des Zentrums.

Online Ideen gesammelt

„Ich denke, wir haben einen guten Weg gefunden“, zeigt sich Heike Krieshammer optimistisch. Während der Corona-Zwangspause hatten sich die Mitarbeiter des Soziales Netzwerks für weltoffene und demokratische Jugend- und Sozialarbeit im Altmarkkreis Salzwedel (SoNet) jeweils mittwochs in Online-Konferenzen zusammengefunden und über künftige Konzepte der Jugendarbeit in der Region beraten. Nach und nach habe sich so der „Fahrplan“ für ein Hygienekonzept ergeben.

Dieses hatte Krieshammer am vergangenen Donnerstag beim Ordnungsamt eingereicht und schon drei Stunden später eine Antwort erhalten: „Jawohl, wir dürfen wieder für unsere Kinder da sein“, sagt sie. Und die Freude über diese gute Nachricht ist Heike Krieshammer auch Montagmittag noch deutlich anzumerken.

Abstand fordert Umdenken

Ebenfalls auf die Zustimmug der Verwaltung ist das Konzept der Jugendkirche (JuKi) Salzwedel gestoßen. Nach Auskunft von JuKi-Leiter Friedhelm Wende sei es ein Segen, dass der Innenraum und das Gelände der Marienkirche für die Angebote der JuKi zur Verfügung stünden. Auf Nachfrage erklärt Kreis-Sprecherin Birgit Eurich, dass die sechste Eindämmungsverordnung deutliche Regeln fordere, wie die Hygiene-Vorschriften in den einzelnen Bereichen der jeweiligen Einrichtungen umgesetzt werden könnten. „Da sind dann Ideen gefragt“, sagt Heike Krieshammer und verweist auf den Flur, der in das Innere des Schülerfreizeitzentrums führt: Zwar ist der Durchgang breit genug, dass zwei Erwachsene das Gebäude bequem nebeneinander betreten könnten, das aber ist in Zeiten des Coronavirus‘ unmöglich; der Abstand von 150 Zentimetern kann in diesem „Nadelöhr“ nur gewährleistet werden, wenn ein Besucher nach dem anderen den Flur betritt und dabei ein Mund- und Nasenschutz getragen wird.

Aber auch das ist kein Problem, verspricht Heike Krieshammer, denn Gäste werden schon beim Betreten des Geländes persönlich von den Mitarbeitern der Einrichtung begrüßt. Dann gilt es, sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen und die Hände zu desinfizieren. Erst dann sei es erlaubt, das Innere des Gebäudes zu erkunden.

Virus bleibt spürbar

Davon, dass sich der Aufwand für die jungen Menschen lohnt, ist Heike Krieshammer überzeugt; für Besucher gebe es viel Neues zu entdecken: Die Zwangspause der vergangenen Wochen hatten die Mitarbeiter genutzt, um in die Jahre gekommenes Spielzeug auszutauschen, grauen Wänden mit Pinsel und Farbe zu Leibe zu rücken und die Räume, die für persönliche Gespräche, gemeinsames Lernen und die Betreuung von Hausaufgaben vorgesehen sind, mit „Spuckscheiben“ zu versehen. Letztere stammen aus der Werkstatt des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung in Salzwedel und seien, so Krishammer, in der täglichen Arbeit ebenso sinnvoll wie praktisch.

Entstanden war auch diese Idee bei den regelmäßigen Online-Treffen des SoNet: „Durch den Austausch unter den Mitarbeitern der verschiedene Träger und die allgemeine Unsicherheit, wie die Vorgaben der Eindämmungsverordnungen umgesetzt werden könnten, sind viele Prozesse angestoßen worden“, sagt Krieshammer. Es sei davon auszugehen, dass die Auswirkungen, die das Coronavisrus auf den Alltag der Menschen hat, noch einige Zeit spürbar sein werden. „Was bedeutet das für unsere Arbeit?“, fragt Krieshammer, die in der ungewohnten Situation eine Herausforderung sieht. Absehbar werde es kaum möglich sein, einen Tagesausflug mit 60 Kindern, wie bisher, im Freibad zu beenden. Dass den Mitarbeitern des Schülerfreizeitzentrums die guten Ideen ausgingen, stehe aber trotz aktueller und künftiger Einschränkungen nicht zu befürchten.

Gute Laune zum Start

Das bestätigt der Blick in die Besucherliste vom Montag. Am frühen Nachmittag hatten sich knapp 20 Kinder und Jugendliche in die Liste eingetragen. Wer den Mundschutz vergessen hatte, habe ohne Murren den Heimweg angetreten und habe kurz darauf – mit Maske – wieder vor der Tür gestanden, hieß es. Selbst das Fußball-Verbot, immerhin ein Zeitvertreib, bei dem Schubsen und Rempeln ein Teil des Spielvergnügens seien, sei meist klaglos hingenommen worden: Trampolin, Tischtennis, Federball, Stelzenlauf und Fahrräder, bei denen es einige Übung braucht, um das Hinterrad in fließende Bewegung zu setzen, hätten für ausreichende Abwechslung gesorgt.

Wann das Betreuungs- und Freizeitangebot im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Salzwedel wieder aufgenomen wird, stand bei Redaktionsschluss nicht fest. Nach Auskunft von MGH-Leiter Sebastian Dobros sei mit einem Hygienekonzept bis Donnerstag zu rechnen.