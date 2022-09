Fridays for Future: Klimastreik in Salzwedel

Rund 90 Kinder, Jugendliche und Erwachsene folgten dem Aufruf von Fridays for Future in Salzwedel.

Salzwedel - Fridays for Future hatte am 23. September zum Klimastreik aufgerufen. In Salzwedel folgten rund 90 Teilnehmer dem Aufruf und zogen durch die Stadt. Zuvor wandte sich eine Schülerin mit mahnenden Worten den Demonstranten zu.