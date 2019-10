Jannik Brunke (von links), Isabel Junger und Leah Schönwald sprachen am Montag in der Kreistagssitzung. Foto: Antje Mewes

Vertreter der Ortsgruppe Salzwedel von Fridays for Future durften am Montag im Kreistag sprechen.

Salzwedel (me) l Leidenschaftlich, ernsthaft und mit Argumenten untersetzt sprachen am Montagabend Jannik Brunke, Leah Schönwald und Isabel Junger von der Ortsgruppe von Fridyas for Future zu den Mitgliedern des Kreistages. Sie durften zu Beginn der Sitzung ihre Forderungen und Vorschläge zu mehr Klimaschutz im Kreis vorstellen. Die jugendlichen Aktivisten betonten, dass sie für den Planeten sprechen. „Die Erde braucht uns nicht, aber wir brauchen die Erde“, sagte Jannik Brunke. Sie sind der Meinung, dass die politisch Verantwortlichen noch viel zu wenig gegen den Klimawandel und für mehr Umweltschutz tun. Dabei haben es ihre Ziele in sich: „Wir fordern einen klimaneutralen Altmarkkreis Salzwedel bis 2035“, betonte Leah Schönwald. Das bedeute Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie.

Nach dem sie ihren Forderungen-Katalog vorgestellt hatten erhielten sie von der Mehrheit der Kreistagsmitglieder Applaus für ihr Engagement. „Euer Vortrag hat uns alle berührt“, schätzte Kreistagsvorsitzender Klaus Ewertowski ein. An ihn übergab Jannik Brunke das Papier.

Nicht untätig

Ganz untätig sei der Kreis in Sachen Klimaschutz auch in der Vergangenheit nicht gewesen, erklärte Landrat Michael Ziche. „Es passiert eine ganze Menge“, betonte er und verwies darauf, dass der Kreis mit 130 Prozent mehr Ökostrom produziert, als seine Bewohner verbrauchen würden. Momentan gebe es die Speichermöglichkeiten noch nicht, dass sich alle Westaltmärker mit „grünem Strom versorgen“ könnten sagte Ziche.

Weiter wies er darauf hin, dass mit energetischen Sanierung schon viel erreicht worden sei, und auch Fotovoltaikanlagen auf Dächern von Turnhallen installiert wurden. Darauf bezogen sich einige der Forderungen der Aktivisten. Zudem regten sie an, einen Klimaschutzbeauftragten einzustellen. Auch das stellte der Landrat in Aussicht. Dafür gebe es eine Förderung von der Energieagentur. Der Kreis packe das Thema mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an, dennoch sei es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nicht nur der ländliche Raum sei gefragt, auch die Großstädter müssten mitziehen.

Leitbild für Kreisentwicklung

Die Freie Liste hatte einen Beschluss der Fortschreibung der Regionalen Klimaschutzstrategie beantragt. Es sei sinnvoller, dieses Thema als Leitbild in das Kreisentwicklungskonzept zu integrieren, erklärte Landrat Michael Ziche dazu. Dabei gehe es momentan darum, die einzelnen Handlungsfelder wie beispielsweise Demografie oder Ähnliches fortzuschreiben. Der Klimaschutz könne sich da sehr gut einreihen. Er schlug vor, die Verfahrensweise noch einmal im zuständigen Fachausschuss zu diskutieren und auch inhaltliche Schwerpunkte speziell für die Westaltmark zu beraten. Dem stimmte die Mehrheit der Kreistagsmitglieder zu.