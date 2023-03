Fridays for Future Demonstration in Salzwedel am 3. März 2023

Salzwedel - Rund 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene schlossen sich am Freitag dem globalen Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung an und demonstrierten in Salzwedel. In den Reden und auf den Transparenten hagelte es Kritik am Bau der Autobahn A 14, am Kapitalismus und an dem aus Sicht der Demonstranten viel zu langsamen Kohleausstieg.