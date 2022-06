Orkanschäden Friedhöfe bei Salzwedel: Betreten wegen Gefahren verboten

Die Stürme vor einigen Tagen haben große Schäden auf den Friedhöfen in Chüttlitz und Brietz angerichtet. Dafür gibt es bessere Nachrichten, was den Sportplatz in Brietz und den Glasfaserausbau angeht.