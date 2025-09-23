Das Vielfalterfest in Salzwedel lockte zahlreiche Familien in den Burggarten. Rund 200 Besucher aus aller Welt feierten miteinander und setzten ein Zeichen für Toleranz.

Kinder mit Schmetterlingsflügeln marschierten beim Vielfalterfest in einem farbenfrohen Umzug durch die Stadt.

Salzwedel - Mit einem farbenfrohen Umzug durch die Altstadt und einem entspannten Picknick im Burggarten erlebte Salzwedel am 20. September sein erstes Vielfalterfest. Rund 200 Teilnehmer – darunter viele Familien mit Kindern und Menschen mit Migrationsgeschichte – genossen bei 29 Grad das neue Veranstaltungsformat des Aktionsbündnisses Solidarisches Salzwedel.