Frust in Hausarztpraxen in der Westaltmark wegen Lieferengpässen bei Corona-Impfstoffen

Salzwedel/Arendsee

„Wir wollten eigentlich den Freitag als unseren Impftag einrichten“, sagt die Salzwedeler Hausärztin Edita Pociute-Kurlaviciene. Und fügt hinzu: „Doch weil wir nie wissen, wie viel Impfstoff letztlich bei uns ankommt, mussten wir diesen Plan verwerfen.“

Pociute-Kurlaviciene klingt aufgeregt, als sie über die Impfsituation in ihrer Hausarztpraxis spricht. Sie hätte in der vergangenen Woche so gern die maximale Impfmenge verabreicht, 56 Dosen wären das gewesen. „Gekommen sind aber nur 28“, sagt sie mit einem resignierenden Lachen in der Stimme. Es sei einfach frustrierend, die zur Impfung bestellten Patienten dann zu einem großen Teil wieder abbestellen zu müssen.

Nachdem in einigen Modellregionen die Impfungen in Hausarztpraxen teilweise schon im März begonnen hatten, wird seit vergangener Woche auch in Salzwedeler Praxen geimpft. Doch alle angefragten Allgemeinärzte in der Hansestadt sind mehr oder weniger enttäuscht über den bisherigen Verlauf ihrer Impfbemühungen.

Praxen könnten maximale Menge verimpfen

„Es kommt einfach zu wenig Impfstoff bei uns an, Punkt“, spricht es einer der Ärzte deutlich aus. Er möchte namentlich nicht genannt werden, zu groß sei in seiner Praxis bereits jetzt schon das Durcheinander von Nachfragen der Patienten und ungewissen Impfmengen. Und er wolle seine Patienten mit einer öffentlichen Stellungnahme nicht noch mehr verwirren.

Klar sei aber, dass auch er und sein Team sofort mit der maximalen Impfmenge loslegen könnten. „Dann wären wir bei unseren Patienten mit der Erstimpfung in 14 Tagen durch“, rechnet der Arzt vor. Man kann selbst zusammenzählen, wie schnell die bereitwillige Bevölkerung durchgeimpft wäre, wenn alle rund 35.000 beteiligten Hausarztpraxen in Deutschland mit ausreichend Impfstoff versorgt würden.

Zusammenarbeit von Arztpraxen und Impfzentren

Dazu kommt, dass die Praxen das Angebot der bundesweit rund 430 Impfzentren ja noch ergänzen, in denen die Vakzine gegen das Coronavirus bisher schwerpunktmäßig verabreicht wurden. Manchmal gehen die Impfbemühungen der Praxen und Impfzentren auch Hand in Hand, wie beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen der Hausarztpraxis Moesenthin in Arendsee und dem Impfzentrum in Salzwedel zeigt.

„Auch wir bekommen viel weniger Impfstoff als wir bestellen, doch dafür stellen wir den betreffenden Patienten mit Vorerkrankungen dann Bescheinigungen aus, sodass sie zeitnah im Impfzentrum an die Reihe kommen. Und das klappt auch sehr gut“, berichtet Dr. Margit Moesenthin.

In ihrer Praxis ist nun der Mittwoch der spezielle Impftag, an dem es zurzeit auch keine reguläre Sprechstunde gibt. In einem Testlauf vor einigen Wochen habe man 100 Impfungen am Tag geschafft, erinnert sich Moesenthin. „Mittwoch vergangener Woche konnten wir aber leider nur 24 Patienten impfen, da weniger als die Hälfte der von uns bestellten Dosen auch geliefert wurde“, so die Arendseer Ärztin weiter.