Fünf Verkehrstote auf den Straßen des Altmarkkreises Salzwedel

Salzwedel. Homeoffice, kaum Touristen und Besucher, geschlossene Gastronomie und eingeschränkter Einzelhandel: Das alles können Gründe dafür sein, dass so wenig Verkehrsunfälle in der Westaltmark passiert sind wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. „Es ist weniger los auf den Straßen“, schätzt Polizeihauptmeister Ray Siebentaler ein, der im Polizeirevier für die Unfallstatistik zuständig ist. Das sei zwar nicht mit Verkehrszählungen untermauert, aber der sehr deutliche Rückgang der Unfälle lasse diesen Schluss zu, erklärt auch die amtierende Revierleiterin Tina Beck.

3222 Verkehrsunfälle verzeichneten die Beamten des Reviers im Schnitt in den vergangenen zehn Jahren. 2020 waren es 2959. Im Vergleich zu 2019 sind es gut zehn Prozent weniger.

Was Ray Siebentaler und seine Kollegen besonders freut: Es sind auch viel weniger Menschen verletzt worden. Die Unfälle mit Personenschaden, wie es im Polizeideutsch heißt, sind im Vergleich zum Vorjahr um 56 zurückgegangen – rund 18,5 Prozent.

Niemand im Alter unter 30 Jahren

Die Zahl der Unfalltoten hat sich um die Hälfte auf fünf reduziert. Fünf zu viel, wie die Polizisten anmerkten. Immerhin war niemand im Alter unter 30 Jahren darunter. „Kein Kind, kein Jugendlicher“, erklärt Siebentaler.

Ein tödlicher Unfall geschah innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, als Anfang April in Salzwedel eine 65-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst und getötet wurde. Bei einer Todesfahrt war Alkohol im Spiel. Bei den drei anderen konnten die Polizisten nicht eindeutig feststellen, warum die Fahrer mit ihren Autos von der Straße abgekommen sind. Vermutlich waren sie für die jeweilige Verkehrssituation zu schnell unterwegs oder abgelenkt.

Sekundenschlaf nicht zugegeben

Das lasse sich ohnehin meistens nicht mehr genau ermitteln, erklärte die Revierleiterin. Bei den Unfallaufnahmen gebe kaum jemand zu, dass Sekundenschlaf die Ursache war oder dass er auf sein Handy geschaut hat. Ganz oben bei den festgestellten Unfallursachen steht überhöhte Geschwindigkeit, gefolgt von Wenden und Rückwärtsfahren, falscher Straßennutzung, Vorfahrts- und Vorrangfehlern und zu geringem Abstand. Überholen und Wiedereinordnen sind ebenfalls ein häufiger Grund für Zusammenstöße, genau wie Fahruntüchtigkeit. Bei Letzterer bleibt Alkohol das zentrale Thema. 42 Mal waren die Unfallfahrer angetrunken oder mehr.

Die Zahl der Unfälle, bei der die Fahrer unter dem Einfluss illegaler Drogen standen, hat sich sogar verdoppelt. Von drei 2019 auf sechs 2020. Am häufigsten kracht es übrigens freitags, erklärte Ray Siebentaler, allerdings nicht viel mehr als an den anderen Wochentagen. Deutlich weniger passiert an den Wochenenden.

Kollisionen mit Wild kaum rückläufig

In einem Punkt hat sich 2020 auf den Straßen nur wenig geändert. Die Kollisionen mit Wild sind im Vergleich zur Gesamtunfallzahl nur leicht gesunken und wiesen in den zurückliegenden zehn Jahren den zweithöchsten Stand auf (siehe Grafik).

Daraus sei zu schlussfolgern, dass der Wildbestand zugenommen habe. „Das ist aber nicht so einfach zu bewerten“, sagte der Polizeihauptmeister. Daten dazu seien schwer zu bekommen. Am häufigsten treffe es Rehe. Bei den anderen Wildarten stagnierten die Zahlen.

Projekte zeigen kaum Erfolge

Es gebe verschiedene Projekte, Wildunfälle zu verhindern. Bisher seien sie nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen. Er könne den Autofahrern nur empfehlen, die Geschwindigkeit zu reduzieren, sobald die Wildwarnschilder an den Straßen auftauchen. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Die Erfahrungen zeigten, dass die Tiere sich auch tagsüber auf ihren Wechseln bewegen und dem Straßenverkehr in die Quere kommen. Dass dabei nicht nur Blechschaden entsteht, zeigen zehn Verletzte, die es im vergangenen Jahr bei Zusammenstößen mit Wild gegeben hat. Fünf Beteiligte verletzten sich dabei schwer und fünf leicht, berichtet Siebentaler.