Die Salzwedelerin Alexandra Bennett präsentiert ihre erste Ausstellung in der Alten Münze. Damit hat sie sich selbst ein besonderes Geschenk überreicht.

Ausstellung in der Altmark

Salzwedel. - In der „Alten Münze“ brummt und summt es am Donnerstagnachmittag vor Gesprächen und Gläserklirren. Etwa 60 Menschen sind der Einladung zur Ausstellungseröffnung gefolgt. Sie wollen miterleben, wie die Salzwedeler Künstlerin Alexandra Bennett ihre erste Einzelausstellung präsentiert. Dazu lacht die Sonne. „Es ist eine Weltpremiere“, merkt dann auch Hendrik Stiller, Geschäftsführer der IHK Magdeburg, bei der Begrüßung an.