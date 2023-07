Neben dem indischen Restaurant an der Neuperverstraße entsteht in Salzwedel derzeit ein neues gastronomisches Angebot mit Sushi und weiteren fernöstlichen Spezialitäten.

Salzwedel - Salzwedels gastronomisches Angebot wird um eine Facette reicher. Das italienische Restaurant Romano, das es erst seit kurzer Zeit gab, ist schon wieder zu. Stattdessen zieht in die Räume an der Neuperverstraße 43 nun ein Restaurant mit überwiegend ostasiatischer Küche ein. Zwei junge Nepalesen wollen ein Sushi-Restaurant eröffnen, in dem es auch thailändische Gerichte und Burger geben soll. Was sie genau vorhaben erzählen sie der Volksstimme.