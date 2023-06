Gastronomie im Kulturhaus Gehobene Küche in Salzwedel: Nachfolger für Restaurant Einar Krause steht fest

Neuer Betreiber für das Kulti: Ein erfahrener Hotelier, der im Luxushotel „Vier Jahreszeiten“ in Hamburg gelernt hat, will mit einem besonderen Konzept durchstarten. Auch der Name steht schon fest. Ebenso, in welche Richtung die Küche gehen und wann geöffnet werden soll.