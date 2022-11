Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Salzwedel

Am diesjährigen 9. November gedachten Salzwedeler Schüler der Reichsprogromnacht 1938, indem sie sich um die Stolpersteine in der Hansestadt kümmerten.

Der 9. November 1938 ging als Reichspogromnacht in die Geschichte ein. Das ist 84 Jahre her. Um an die unzähligen Schicksale der jüdischen Bürger zu erinnern, die während der NS-Diktatur ums Leben gekommen sind, haben Sechstklässler der Pestalozzi-Förderschule in Salzwedel eine besondere Aktion unternommen.