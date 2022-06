Gefährlicher Einsatz für Feuerwehren bei FraPa-Plast Apenburg

Apenburg - Die Einsatzbeschreibung klang wenig spektakulär: Containerbrand in Apenburg meldete die Leitstelle gegen 19 Uhr am Freitag (3.06.). Vor Ort stehen die Kameraden dann allerdings nicht vor einem brennenden Papier- oder Altkleidercontainer. Was da in Flammen steht, sind unzählige Boxen voller Kunststoffteile.