Die geplante Fußgängerzone in der Neuperverstraße stößt auf Widerstand. Einzelhändler wollen ihre Läden am 22. August früher schließen und gegen das Vorhaben protestieren.

Gewerbe in Salzwedel schlägt Alarm

Delia Weiland sieht ihr traditionsreiches Modegeschäft in Salzwedel in Gefahr.

Salzwedel - Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining wird am Dienstagabend (22. August) wohl mehr Stühle brauchen. Denn wenn um 18 Uhr die Sitzung des Verkehrsausschusses im Kulturhaus ansteht, werden sich einige Einzelhändler der Baumkuchenstadt einfinden. Das Vorhaben der geplanten Fußgängerzone in einem Teilstück der Neuperverstraße stößt nämlich auf heftigen Widerstand. Allen voran in der Händlerschaft.