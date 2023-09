U.S. Marine Corps Staff Sergeant Matthew Sponagle (links) und U.S. Air Force MSgt Kevin Christensen bei den Ausgrabungen. Eimer für Eimer wird das Erdreich auf der Suche nach den gefallenen Kameraden abgetragen, der Inhalt gesiebt, ausgewaschen und durchsucht.

Salzwedel - Es war im April 1944, als die deutsche Wehrmacht in der Nähe von Salzwedel ein Militärflugzeug der US-Armee abschoss. Unter dem Befehl von US Major General James Doolittle war es mit der Mission unterwegs gewesen, deutsche Flughäfen, Flugzeugfabriken und Flugzeuge zu zerstören, um so die deutsche Luftwaffe zu schwächen. Diese fügte seinerzeit den alliierten Streitkräften schwere Verluste zu. Alle zehn Besatzungsmitglieder der bei Salzwedel abgeschossenen Maschine sind aller Wahrscheinlichkeit nach bei der gefährlichen Mission ums Leben gekommen. Bis heute wurden die Leichen der Soldaten nicht gefunden und geborgen, um sie daheim in den USA zu bestatten.

Suche nach mehr als 79 Jahren

Jetzt, mehr als 79 Jahre nach dem Ereignis, sucht eine Gruppe von 25 US-Militärs, die der Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) angehören, in der Nähe von Salzwedel nach ihnen. Die DPAA forscht weltweit nach vermissten US-Soldaten vergangener Militärkonflikte.

Archäologe Dr. David Brown (rechts) im Gespräch mit Mitarbeitern der Salzwedeler Polizei. US-Marine-Corps/Jack A.E. Rigsby

„Unsere Mission bei Salzwedel läuft sehr erfolgreich“, erklärt der forensische Archäologe David Brown, der die Ausgrabung vor Ort leitet. Mehr will er unlängst beim Besuch der Volksstimme an der Ausgrabungsstätte noch nicht verraten. „Wir sind zurückhaltend mit Informationen, solange die Identität der von uns aufgefundenen Gefallenen noch nicht eindeutig geklärt ist“, fügt er hinzu. Man wolle den Angehörigen in den USA keine vorschnellen Hoffnungen machen. Deshalb und auch um Trophäenjäger von der Ausgrabungsstelle fernzuhalten, bitten die US-Soldaten darum, den Ort nicht bekannt zu geben.

Detektivarbeit zum Aufspüren des Absturzortes

Seit Ende Juli sind die US-Militärs hier. Ihre Mission wird vermutlich etwa vier Monate lang dauern. Den Ort aufzuspüren, wo die Maschine seinerzeit abgestürzt ist, war nicht einfach. „Wir wussten, dass, aber nicht wo es passiert war“, berichtet Teamchef Jordan Smith. Gleich 1944 hätte die US-Armee mit den Nachforschungen begonnen. Während der Zeit der deutschen Teilung sei allerdings eine Suche auf DDR-Gebiet nicht möglich gewesen. „So etwas wie GPS gab es 1944 noch nicht, deshalb grenzen wir anhand von Augenzeugenberichten und Aufzeichnungen anderer Piloten, die das Geschehen damals beobachtet haben, die Absturzstellen ein“, so Smith.

Auch die damals vor dem Einsatz festgelegten Flugrouten dienen als Anhaltspunkt. „Das Kriegsgeschehen zwang die Piloten jedoch häufig dazu, davon abzuweichen“, erläutert Smith. Und so reisen noch heute Mitarbeiter der Organisation Missing Allied Aircrew Research Team (MAACRT) in ehemaligen Kriegsgebieten übers Land und befragen Zeitzeugen. Beispielsweise nach beobachteten Flugzeugabstürzen im Zweiten Weltkrieg. Von dieser Organisation kam wohl auch der Hinweis auf die Absturzstelle bei Salzwedel. Zehn Jahre vorbereitende Forschungen schlossen sich an, ehe die Amerikaner tatsächlich mit der Grabung begannen.

Ein US-Militärangehöriger siebte Sand an der Grabungsstelle in der Nähe von Salzwedel. US-Marine-Corps/Jack A.E. Rigsby

Arbeit ähnlich einer Goldsuche

Und die ähnelt einer Goldsuche. Bis in eine Tiefe von zwei Metern wird der Boden vorsichtig abgetragen, in Eimer abgefüllt und Eimer für Eimer gesiebt, um auch kleine Überreste der abgestürzten Maschine zu finden. Was in den Sieben hängenbleibt, wird anschließend mit Wasser ausgewaschen, um auch kleinste Teile noch zu erwischen.

Maschine etwa einen Meter unterhalb der Erdoberfläche

„Sechs Tage die Woche stehen die Kameraden hier neun Stunden täglich an den Becken“, erläutert Jordan Smith. Man versuche, den Einsatz mit höchstmöglicher Effektivität und Geschwindigkeit durchzuziehen. An einer weiteren Station werden die vielen kleinen Fundstücke gesichtet. Auch die Propeller der Maschine sind bereits zum Vorschein gekommen. Etwa einen Meter unterhalb der Erdoberfläche sind an einer Grabungsstelle weitere Teile der Maschine deutlich zu erkennen.