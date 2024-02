Bildung in Sachsen-Anhalt

Lehrerin Birgit Pitschmann, die vom Land wegen der Weigerung, die Vorgriffsstunde zu absolvieren, entlassen wurde, war beim Karnevalsumzug in Dähre dabei.

Dähre/Henningen. - Karneval ist auch eine Möglichkeit, auf hintergründige Art mit der Politik ins Gericht zu gehen. Und das hat Birgit Pitschmann beim Rosenmontagsumzug in Dähre getan. Mit einem Plakat an einem der Wagen erinnerte sie an ihre fristlose Kündigung als Grundschullehrerin. Weil sie sich geweigert hatte, die sogenannte Vorgriffsstunde zu geben, war sie Anfang September 2023 nach knapp 40 Jahren aus dem Schuldienst geworfen worden und musste die Grundschule Henningen von einem Tag auf den anderen verlassen.