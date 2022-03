Gemeinsame Flucht scheiterte: Junger Afghane bangt in Salzwedel um das Leben seiner Frau in Kabul

Die 23-jährige Zuhal Nouri hält sich in Kabul versteckt. Ihr Mann Hossein versucht unterdessen alles, seine Ehefrau zu sich nach Salzwedel zu holen. Mehrere Fluchtversuche sind bereits gescheitert. Mit der Machtübernahme der Taliban in der Hauptstadt fürchtet der 22-Jährige nun um das Leben seiner Frau. Er kennt die Gefahr, hat selbst Morddrohungen erhalten.

Schwer bewaffnete Taliban-Kämpfer patrouillieren nach ihrer Machtübernahme mit wehender Fahne durch Kabul. Unterdessen bangt ein junger Afghane in Salzwedel um das Leben seiner Frau in der afghanischen Hauptstadt.

Salzwedel/Kabul - „Bitte hilf mir!“ Es ist der verzweifelte Hilferuf von Zuhal Nouri. Die junge Frau hält sich unter Todesangst in Kabul versteckt. Mit ihrem Mann Hossein Nouri wollte sie ein freies Leben in Deutschland führen. Doch die gemeinsame Flucht scheiterte. Nun bangt ihr Ehemann in Salzwedel um das Leben seiner Frau. Die Taliban drohen, sie zu töten.