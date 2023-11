Gerichtsprozess in Salzwedel: „Er sagte, er will mich umbringen“

Salzwedel - „Ich bring ihn um, ich stecke sein Haus in Brand!“ Solch brachiale Drohungen rutschen hitzigen Gemütern mitunter allzu schnell über die Lippen. Was viele nicht wissen: Allein diese Drohung ist strafbar und kann in besonders schweren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren führen.