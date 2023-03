Schlägerei im ICE: Fußballfans verprügeln Bahnmitarbeiter in Salzwedel – Freispruch

Salzwedel - Hämatome am ganzen Körper und eine Kratzwunde trägt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn von einer ICE-Fahrt davon, bei der Fußballfans aus Hamburg von einem Spiel zurückkehren. Außerdem sollen Beleidigungen wie „Drecksausländer“ gegenüber dem Zugbegleiter gefallen sein. Vorausgegangen war die Aufforderung an die pöbelnden Fußballfans, den Zug in Salzwedel zu verlassen.