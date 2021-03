Eine Radfahrerin kam 2020 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein Lkw-Fahrer musste sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Salzwedel l Es ist der 9. April 2020: Der Angeklagte will um etwa 17:30 Uhr von der Straße am Marschfeld nach rechts in die Braunschweiger Straße einbiegen. Dabei übersieht er allerdings die dort wartende Frau auf ihrem Fahrrad und überrollt sie. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.



Fahrlässige Tötung - so lautet nun die Anklage. Er habe die gebotenen Sorgfaltspflicht verletzt und dadurch den Tod eines Menschen verursacht, formulierte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. „Die Frage ist heute: Hätten Sie sie sehen können oder gar müssen und haben sie die gebotene Sorgfaltspflicht verletzt?“, erklärte Richter Klaus Hüttermann dem Angeklagten. „Ich habe keine Fahrradfahrerin gesehen, sonst wäre das auch nie passiert“, betonte der 63-jährige Berufskraftfahrer. Er habe sich schon oft den Kopf darüber zerbrochen, wie er den Unfall hätte vermeiden können und habe monatelang nicht richtig geschlafen.



Sonne blendet Angeklagten

„Ich bin mit maximal 20 Stundenkilometern an die Kreuzung herangefahren“, berichtete er. Mit dieser Fahrweise sei er auch schon seit mehr als 20 Jahren unfallfrei geblieben. Zum Ausholen für den Abbiegevorgang sei er sogar ein Stück weit auf die Gegenfahrbahn gefahren. Beim langsamen Anfahren habe er lediglich ein Klappern gehört. Erst als er daraufhin ausstieg, um nachzusehen, habe er bemerkt, was passiert sei.



Ein Grund dafür, dass er nichts bemerkt habe, könnte die erschwerte Sicht gewesen sein, weil die Sonne auf den rechten Außenspiegel geschienen habe, sagte der Angeklagte. Anhand einer Skizze, die Zeugen vom Unfall angefertigt hatten, sei erkennbar, dass die Himmelsrichtung und Uhrzeit zur Schilderung des Angeklagten passen könnten, bestätigte Hüttermann. Der Rampenspiegel könne davon jedoch keinesfalls beeinträchtigt gewesen sein, da dieser schräg nach unten gerichtet sei. „Die Frau hatte eine auffällige Jacke angehabt. Haben Sie sie trotzdem nicht gesehen?“, fragte der Richter nach, was der Angeklagte jedoch verneinte. Auch habe der Lkw keinerlei elektronisches Warnsystem oder Toter-Winkel-Assistent zur Verfügung gehabt, betonte der Berufskraftfahrer. „Notfalls hätten Sie aussteigen müssen, um sicherzugehen“, wandte der Staatsanwalt ein.



Ein Paar, das damals beim Spazieren in unmittelbarer Nähe den Unfall mitansehen musste, sagte vor Gericht aus, dass die Frau bereits an der Kreuzung wartete und der Lkw-Fahrer sich mit seinem Gefährt danebenstellte. Wie und ob es zu einem Kontakt kam, der zu dem tödlichen Unglück führte, konnten die beiden nicht beantworten. Die Zeugin (24) und ihr Freund (29) seien sofort nach dem Unfall zur Frau geeilt, die bereits regungslos auf der Straße lag – aus Nase und Ohren blutend. Sie leistete Erste-Hilfe, während er den Rettungsdienst verständigte. Nur mit Mühe habe er Gaffer vom Unfallort fernhalten können, erzählte der Mann.



Sachverständiger klärt Unfallhergang

Offene Fragen konnte der Sachverständige (47) aus Celle beantworten. Dank polizeilichen Markierungen, Blutspritzern und Spuren des Unfallgeschehens könne der Hergang genau rekonstruiert werden, versicherte er. So würden die Spuren vom Unfall am Vorderrad beginnen, was ein Anzeichen für einen Kontakt sein könne. Eine andere Unfallursache könne er zwar nicht ausschließen - dafür gebe es aber keinerlei Anhaltspunkte. Am Fahrrad habe es nur wenige Abschürfungen bei Pedale und Korb gegeben, ansonsten sei es nahezu unbeschädigt geblieben.



Laut dem Gutachten sei bewiesen, dass die Radfahrerin aus eigener Kraft in die Kreuzung hineingefahren sei. Auch wenn die Kollision nur mit Schrittgeschwindigkeit passierte, hatte die Frau keinerlei Chance auszuweichen. Die Frage des Staatsanwaltes, ob der Unfall hätte vermieden werden können, bejahte der Sachverständige. Eine Einstellung des Verfahrens komme für ihn deshalb nicht infrage. In seinen letzten Worten beteuert der Angeklagte, wie leid es ihm tue und richtete die Entschuldigung an die Angehörigen im Saal.



Das Verschulden sei einzig und allein dem Berufskraftfahrer anzulasten, sagte Hüttermann. Er verurteilte den Angeklagten zu 90 Tagessätzen je 30 Euro und folgte dabei der Ausführungen der Staatsanwaltschaft, was Tathergang und Höhe der Tagessätze anging.