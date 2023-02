Und plötzlich soll der ehemalige Buchhandel in Weyhe zum Verkauf stehen. Nun äußert sich die TraWo zu der Meldung. Auch das Landesverwaltungsamt bezieht Stellung.

Gerücht um Verkauf des Weyhe-Hauses in Salzwedel

Immobilien in der Altmark

Die Solidarische Wohnungsbaugenossenschaft hat das Weyhe-Haus in Salzwedel 2021 gekauft.

Salzwedel - Verunsicherung hat sich dieser Tage um das Weyhe-Haus in Salzwedel breit gemacht. Grund dafür war ein Eintrag in der Denkmalbörse des Landesverwaltungsamtes in Halle (Saale), wonach die Immobilie zum Verkauf stünde.