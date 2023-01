Grünen-Politikerin in der Altmark plädiert für Beitritt zum Tempo-30-Bündnis

Werden einige Straßen bald nur noch mit maximal 30 statt Tempo 50 zu befahren sein? Eine Grünen-Politikerin in der Altmark ist dafür und will das Thema voranbringen.

Salzwedel - Im Stendal ist man dafür. Auch in Leipzig und mehr als 380 anderen Kommunen. Sie wollen künftig selbst bestimmen, wie schnell in ihren Regionen gefahren wird. In Salzwedel will eine Grünen-Politikerin das Thema nun auch anschieben.