Wird die Altmark zur Tempo-30-Zone?

Zahlreiche Kommunen fordern mehr Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempolimits. Darunter Stendal. Folgen der Altmarkkreis und die Stadt Salzwedel? Und was hätte dies für Auswirkungen?

Wird aus der 50 Km/h innerorts 30? Bundesweit gibt es bereits Bestrebungen dahin - auch in der Altmark.

Salzwedel - Die Debatte um Tempolimits wird in Deutschland kontrovers geführt. Nach Angaben des ADAC sprechen sich 52 Prozent der Mitglieder für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen aus. SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag im November 2021 aber darauf verständigt, weder ein generelles Tempolimit von 130 auf den Autobahnen noch eine Tempo-80-Beschränkung auf Landstraßen oder flächendeckend die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 in Städten einzuführen. Doch bleibt es dabei?