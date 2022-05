Gestiegene Preise belasten Firmen in Salzwedel

Salzwedel - Ob Energie, Sprit, oder Rohstoffe, die Preise kennen momentan nur eine Richtung: nach oben. Die gestiegenen Kosten für Transporte, Strom und Material wirken sich inzwischen empfindlich auf die Ökonomie der Firmen aus, bestätigt Hermann Schnaitter, kaufmännischer Leiter bei Kraiburg Relastec. Das Gummi-Recycling-Unternehmen stellt in Salzwedel Fertigprodukte für Schall- und Schwingungsisolierung, Fallschutzmatten, Bautenschutz und verschiedene weitere Produkte aus Gummi her. Auch wenn das Unternehmen keinen eigenen Fuhrpark betreibt, bekommt es die höheren Preise für Kraftstoffe zu spüren. Die Kosten für Frachten seien gestiegen. Die schlechte Infrastruktur in der Altmark mit großen Entfernungen zur Autobahn treibe die Preise weiter in die Höhe. Hinzu komme, dass die Speditionen gut ausgelastet sind.