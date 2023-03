In einem Wohnviertel in Salzwedel sind zwei große Pappeln gefällt worden. Ein Anwohner sagt, weil der Bauherr keine Blätter auf seinem Grundstück haben wollte.

Gesunde Bäume in Salzwedel gefällt - wegen Laub in der Einfahrt

Anfang März sind in einem Salzwedeler Wohngebiet zwei gesunde Pappeln gefällt worden. Das sorgt für Frust bei Anwohnern.

Salzwedel - Die Straßen tragen naturverbundene Namen wie Pappelallee, Eichenallee und Erlenweg. Wer in diesem Wohngebiet von Salzwedel wohnt, muss wohl etwas für Bäume übrig haben, will man meinen. Doch offenbar stören selbst an der Pappelallee die Namensgeber der Straße. Denn kürzlich wurden dort zwei große gesunde Pappeln gefällt, wie ein Anwohner verärgert berichtet.