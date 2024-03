Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Zum 27. Mal veranstaltet der Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) am 7. März den „Tag der gesunden Ernährung“. Er soll Menschen darüber aufklären, wie wichtig es ist, gesund zu essen und bewusst zu genießen. Doch was ist denn nun eigentlich eine „gesunde“ Ernährung? Und wie kann man überschüssiges Gewicht verlieren? Dazu hat sich die Volksstimme in Salzwedel umgehört.