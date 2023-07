Zahlreiche Interessierte beobachteten am Wochenende in Salzwedel ein seltenes Schauspiel, als 1100 Grad Celsius heiße Bronze im Freien zu einer Erinnerungsglocke gegossen wurde. Mehr dazu auch im Video.

Glockengießer Simon Laudy beim Ausgießen der Glocke in Salzwedel 1.7.23

Salzwedel - „Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise, fließe nach der rechten Weise“, fast wie eine Anleitung liest sich diese Passage aus Schillers Lied von der Glocke. Und genau so war es am Sonnabend gegen 22 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs am Steintor zu beobachten.

Der Verein Initiative Kulturerbe Salzwedel erschafft dort eine Erinnerungsstätte an Salzwedels Glockengießertradition – und für die braucht es natürlich eine vor Ort in historischer Weise gegossene Glocke. Vereinsvorstand Dr. Gerhard Ruff hatte für diese Aufgabe das Team des niederländischen Glockengießers Simon Laudy angeheuert, das mit sechs Mitarbeitern und dem Chef anreiste.

Im Video: In Salzwedel wurde in historischer Arbeitsweise eine etwa 400 Kilogramm schwere Glocke gegossen

Video: Glockenguss in Salzwedel (Kamera: Beate Achilles, Schnitt Christian Kadlubietz)

400 Kilo Bronze aus den Niederlanden

Schon vor 10 Uhr morgens gingen die Vorbereitungen für den Guss der Erinnerungsglocke los. Simon Laudy begann mit seinem Team eine Überdachung und einen Gießerofen aufzubauen, in dem später – unter Verzicht auf jegliche moderne Hilfsmittel – die insgesamt etwa 400 Kilo schwere Bronzeglocke mit dem Kammerton eines eingestrichenen H gegossen werden sollte. Die Bronze, bestehend aus 80 Prozent Kupfer und 20 Prozent Zinn hatten die Glockengießer in Barren mit einem Transporter aus den Niederlanden nach Salzwedel gebracht. Zuerst errichteten sie ein Gestell, an dem später mittels eines Seilzuges der schwere Kübel mit dem auf etwa 1100 Grad erhitzten, verflüssigten Metall aus dem Ofen gehoben werden sollte. Dann mauerten die Niederländer darunter einen Ofen aus Schamottsteinen, den sie außen mit einer Mischung aus gemahlenem Ton und Gips verputzten, um ihn abzudichten.

Mit Fackeln entzündeten Glockengießer den Ofen

Gegen 17 Uhr konnte der Ofen angefeuert werden. Anzünder, Holz und Steinkohle waren übereinandergeschichtet worden, dann schoben die Glockengießer von der Seite Fackeln hinein, um das Feuer zu entzünden.

Auf die nötige Temperatur brachten die Niederländer den Ofen mithilfe manueller Blasebalge, die sie durchgehend bis um kurz vor 22 Uhr betätigten. Währenddessen fanden sich mehrere Hundert Schaulustige ein, die den großen Moment des Glockengießens miterleben wollten.

Große Anspannung beim Ausgießen des flüssigen Metalls

Um kurz vor 22 Uhr war es endlich so weit: Mit einer Seilwinde wurde der Kübel aus den glühenden Kohlen auf eine Metallvorrichtung gehoben, mit deren Hilfe die Männer die flüssige Bronze in die vorbereitete Form gossen. Ein urgewaltiges Schauspiel, bei dem die große Anspannung und Faszination im Publikum deutlich zu spüren waren.

Glocke hat genau den gewünschten Ton

Am Sonntag ging es ab 11 Uhr mit dem Freilegen der Glocke aus der Form weiter. Laudys Männer schlugen mehr als eine Stunde lang mit Hammer und Meißel auf die Form aus verfestigtem Quarzsand ein, ehe das Kunstwerk sichtbar wurde. Dann zogen sie die Glocke hoch, Laudy schlug sie an und überprüfte den Ton: Was erklang, war der gewünschte Kammerton H. „Wir haben Glocke!“, kommentierte Gerhard Ruff stolz und unter tosendem Applaus.