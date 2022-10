Glücklicher in Barnebeck

Salzwedel/Barnebeck - Lisa und Hannes Zilt waren geradezu typische Bewohner des Leipziger Stadtteils Lindenau: Beide Anfang 30, abgeschlossenes Studium, gute Jobs. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie von dort in das 116-Einwohner-Dorf Barnebeck bei Salzwedel zogen, brauchten sie kein Auto. Und wenn sie abends keine Lust mehr hatten zu kochen, gingen sie einfach in irgendein Restaurant. Das alles haben sie hinter sich gelassen und leben jetzt in einem kleinen Dorf, in dem es nicht einmal einen Lebensmittelladen gibt. Warum?