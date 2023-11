In der Breiten Straße hat kürzlich ein neuer Grill-Imbiss aufgemacht. Eigentlich sollte dort ein deutsch-türkisches Restaurant entstehen. Bislang scheitert das an Behördenauflagen.

Grillhaus By Efe in Salzwedel startet mit Hindernissen

Jeanine und Efe in ihrem Grillhaus „By Efe“ in Salzwedel.

Salzwedel. - „Schon wieder ein Döner-Laden!“ Diese Kritik an dem neuen Grill-Haus in Salzwedels Breite Straße 25 wurde kurz nach dessen Eröffnung im September nicht nur im Internet laut, sondern auch im realen Leben, wie Mitinhaberin Jeanine (Nachname der Redaktion bekannt) berichtet. „Diese Bemerkung haben wir schon öfter von Passanten gehört“, sagt sie. Für die Frau aus Niedersachsen und ihren aus der Türkei stammenden Mann Efe ist das ein Ärgernis: „Wir wollen hier ein Restaurant betreiben, mit deutschen, türkischen und internationalen Gerichten. Dass es jetzt erstmal lmbisscharakter hat, liegt an den Behörden.“