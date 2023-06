Großbrand im Norden von Salzwedel am Freitagvormittag, 16. Juni: Eine riesige Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen

Großbrand in Salzwedel ausgebrochen

Großbrand im Norden von Salzwedel nahe des Kristallweges am Freitag, 16. Juni: Die Rauchsäule ist weithin zu sehen.

Salzwedel - Gegen 9 Uhr heulten die Sirenen am 16. Juni in Salzwedel: Ein Großbrand im Norden der Stadt rief die Einsatzkräfte auf den Plan.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

In einer Halle der Firma Alba, die sich im Gewerbegebiet am Kristallweg befindet, war gemischter Gewerbemüll in Brand geraten, hieß es vor Ort. Das hatte ein Mitarbeiter entdeckt und die Feuerwehr...