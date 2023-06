Schon von weit außerhalb der Stadt sind am Morgen des 16. Juni dicke dunkle Rauchschwaden über der Landschaft zu sehen. Sie stammen von brennendem Plastikmüll auf dem Alba-Betriebsgelände in Salzwedel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Gelb, schwarz und grau zog am Freitag Rauch in dicken Schwaden kilometerweit über das Land. Welche Stoffe dabei in die Natur gelangt sind, kann das Kreisumweltamt bis heute noch nicht sagen. Sicher ist jedoch: Es brannten Kunststoffe. Dabei können laut Bundesinstitut für Risikobewertung zum Beispiel hochgiftige Dioxine entstehen und sich über Staubpartikel in der Umwelt anreichern.