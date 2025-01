Lesung in Salzwedel Grüne gegen die AfD: Autorin Elsa Koester hat klare Meinung zur politischen Spaltung in Ostdeutschland

Elsa Koester liest am 18. Januar in Salzwedel aus ihrem neuen Buch „Im Land der Wölfe“. „Zukunftsgrüne“ und „Blaue“ ringen darin in einer ostdeutschen Kleinstadt um die Führung.