Schulen in der Altmark Grundschule Pretzier öffnet wieder - Nächste Schule in Salzwedel wird saniert

So ziemlich alles ist in der Grundschule Pretzier auf dem neusten Stand. Ein besonderes Highlight für die Kinder wartet auf dem Schulhof. Derweil wird die nächste Schulsanierung in Salzwedel geplant. Dessen Schüler und Eltern können sich schon auf Veränderungen einstellen.