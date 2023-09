Fristlos gekündigt Grundschullehrerin wehrt sich weiter gegen Rauswurf

Der fristlose Rauswurf einer Lehrerin aus der Grundschule Henningen zieht weitere Kreise. Sie selbst sieht sich nicht in der Opferrolle, sondern zweifelt die Rechtmäßigkeit der Vorgriffsstunde an. Die Regelung verletze die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Dagegen will sie kämpfen und zwar für alle, wie sie sagt. Ein Anwalt vertritt sie arbeitsrechtlich.