Die Eigentümergemeinschaft eines Wohnblocks in Salzwedel hat alle Balkone mit Solarmodulen ausgestattet. Wie es dazu kam und was die Bewohner dazu sagen.

Balkonkraftwerke zieren einen ganzen Wohnblock an der Hoyersburger Straße in Salzwedel.

Salzwedel - Balkonkraftwerke an Mietshäusern sind in Salzwedel bislang noch eher selten. Da fällt ein Wohnblock an der Hoyersburger Straße ins Auge, bei dem sämtliche Balkone mit Solarzellen ausgestattet sind.