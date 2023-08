Experten sollen der Wobau die Baufälligkeit der alten Darre bescheinigen. Wird der markante Turm in der Altstadt 2023 abgerissen? Im Hintergrund regt sich Widerstand.

Gutachten soll ein Denkmal in Salzwedel zu Fall bringen

Salzwedel - Wenn es nach der Wohnungsbaugesellschaft in Salzwedel (Wobau) geht, gehört die alte Darre bald der Vergangenheit an. Geschichte hin oder her: Der Großvermieter hat auch großes vor.