Gymnasium Beetzendorf verabschiedet Abiturienten

Salzwedel/Beetzendorf - Insgesamt 58 Beetzendorfer Gymnasiasten erhielten gestern – mit einwöchiger Verspätung – in der Salzwedeler Marienkirche ihre Abgangszeugnisse. Schulleiter Hartmut Palutke sprach in seiner Abschiedsrede das Fehlverhaltens eines Lehrers mit an, durch das die Prüfungen teilweise wiederholt werden mussten. Nun erhalten die Schüler aber ein vollwertiges Abiturzeugnis, so Palutke.