Pandemie Gymnasium Gardelegen: Corona-Quarantäne bis in die Herbstferien?

Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind gestern im Altmarkkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Allein in Gardelegen wurden vier komplette Klassen des Geschwister- Scholl-Gymnasiums in Quarantäne geschickt. Besonders in Familien, die in den Herbstferien verreisen wollten, dürfte das für Frust sorgen.