Haftungsfrage: Wer kommt für Sturmschäden im Altmarkkreis auf?

Der Orkan hat in Salzwedel am Wasserturm große Äste auf ein Auto stürzen lassen.

Salzwedel - In Pretzier fliegen Dachziegel durch die Luft und schmettern auf Terrassen. In Gardelegen zerfetzt der Sturm Firmenschilder. In Rohrberg werden auf einem Grundstück einige Bäume entwurzelt. In Salzwedel krachen schwere Äste auf Autos. Für alle Besitzer bleibt die Frage: Wer kommt nun für den Schaden auf?