Freie Kommunalpolitiker stellen sich am 5. März für die Kommunalwahl im Juni auf. SPD hat seine Listen zusammen, auch eine Frauenliste will sich in Salzwedel zur Wahl stellen.

Salzwedel. - Die Salzwedeler Sozialdemokraten haben sich bereits für die anstehende Kommunalwahl am 9. Juni in Stellung gebracht. Nun will der Hanseatische Bürgerbund für Salzwedel (HBS) nachziehen.

„Der Hanseatische Bürgerbund für Salzwedel ist damals aus den unabhängigen Wählergemeinschaften ,Die Hanseaten’, dem ,Bürgerbund’ und der ’,Freien Liste für Salzwedel’ entstanden und sitzt im Verbund mit der FDP als Freien Fraktion im Stadtparlament“, erklärt dessen Vorsitzender Nils Krümmel. „Uns eint, dass wir Freie sind, keine Partei.“

Ideologiefreie Politik

Alle Interessenten, die parteienunabhängig und ideologiefrei Politik zum Wohle der Hansestadt wollen, könnten heute Abend um 19 Uhr ins Hotel Union kommen, so Nils Krümmel. Denn der Hanseatische Bürgerbund für Salzwedel möchte nun ebenfalls seine Kandidatenliste für die Wahl am 9. Juni zusammenstellen. „Grundsätzlich kann sich jeder auf die Liste setzen lassen“, so Krümmel, der in der Freien Fraktion unter anderem mit Salzwedels Ex-Oberbürgermeisterin Sabine Danicke im aktuellen Stadtrat sitzt. Die Mitglieder würden schlussendlich über eine Aufnahme votieren. „Menschen mit extremistischen Gedankengut haben bei uns keinen Platz“, schränkt der Fraktionsvorsitzende vorab ein. Ganz gleich, ob rechts- oder linksextremistisch.

Grundsätzlich würden sich auch Mitglieder anderer Parteien auf die Liste des Hanseatischen Bürgerbundes für Salzwedel setzen lassen können. Jedoch keine Extremisten, so Krümmel.

Auch Frauenliste tritt in Salzwedel an

Neben dem Hanseatischen Bürgerbund für Salzwedel hat mit dem „Bündnis lebenswertes Land“ eine weitere freie Liste ihren Hut in den Ring für die Kommunalwahl geworfen.

Die Frauenliste, zu der Ex-Grüne Cathleen Hoffmann zählt, habe sich unter anderem Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und klare Kante gegen die AfD als inhaltliche Ausrichtung auf die Fahnen geschrieben.