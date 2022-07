Harte Zeiten für Einbrecher im Altmarkkreis Salzwedel

Salzwedel - Einbrecher haben es in Pandemiezeiten schwerer, ihr verbrecherisches Handwerk auszuüben. So hat es 2021 beispielsweise 35 Prozent weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle im Altmarkkreis gegeben als noch im Vorjahr. Dafür stieg die Zahl der Sexualstraftaten an, erklärte Kriminalhauptkommissar Frank Weipert am Dienstag. Gemeinsam mit der amtierenden Revierleiterin Tina Beck stellte er die Kriminalstatistik vor.