Auch im Altmarkkreis gibt es – wie landesweit – weniger Asylanträge. Dafür verlassen mehr Menschen das Land – auch unfreiwillig. Flüchtlingsbetreuer sehen das differenziert.

Die Zahl der Neuankünfte und damit auch der Asyanträge ist auch im Altmarkkreis leicht zurückgegangen.

Altmarkkreis - Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt gibt an, dass die Zahl der Asylzugänge in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen ist. Auf Landesebene seien diese im Zeitraum August 2024 auf August 2025 um 60 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Jahr 2023 sogar um 75 Prozent. Auch im Altmarkkreis Salzwedel ist diese Entwicklung angekommen.