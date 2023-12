Stadtrat nimmt Bürgermeister in die Zange

Salzwedel. - Es war ein politischer Paukenschlag, der nachhallt. Am 1. November hatten die Salzwedeler Stadträte mehrheitlich beschlossen, die unechte Einbahnstraße in der St.-Georg-Straße wieder aufzuheben. Doch dann das: Bürgermeister Olaf Meining kassierte die Entscheidung, ging in Widerspruch. Wut und Frust machte sich unter den Räten breit. Und die hat Salzwedels Stadtoberhaupt nun öffentlich zu spüren bekommen.