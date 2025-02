Die Firma SCM Energy hat bei einer Auktion Profiwerkzeug verkauft. Der Erlös von über 5000 Euro geht an einen Verein, der sich um verwaiste Eltern kümmert.

Salzwedel/Pretzier - Über die größte Einzelspende in der Vereinsgeschichte kann sich der Verein Kinderträne freuen. Stefan Korneck und Holger Neumann von der SCM energy in Pretzier überreichten einen Scheck über 5.665 Euro an Vertreterinnen des Vereins. „Diese Summe ist dank des Engagements der Mitarbeiter zusammengekommen“, unterstrich Korneck.