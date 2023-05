In Salzwedel ist am Herrentag allerhand los. Und nicht nur Männer kommen auf ihre Kosten. Auch für Kinder wird einiges geboten. Zudem öffnet eine längst geschlossene Kneipe ihre Türen.

Himmelfahrt - Tauziehen, Live-Musik und Hüpfburg in Salzwedel

Die Hansestadt Salzwedel wird am Vatertag zur Partymeile der Altmark.

Salzwedel - Live-Musik oder DJ? Schwein am Spieß oder Gegrilltes? Bierkrug-Stemmen oder Tauziehen? Männerunde oder doch lieber Familenausflug? Wer am 18. Mai durch Salzwedel zieht, hat viele Möglichkeiten. Die alte Hansestadt hat weit mehr als Baumkuchen im Angebot. Doch wo steigen die Partys und wer hat was zu bieten?